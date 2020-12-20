速食餐飲業者經常會推出創新口味餐點，來刺激民眾消費，近日，大陸麥當勞計劃推出一款名為「給利奧牛肉堡」（也就是Oreo）的其間限定餐點，這款漢堡是由Oreo碎餅乾和午餐肉製成，對此，有酸民就表示，「想不出點子就乾脆不要出新產品」。

根據《福斯新聞網》報導，這款漢堡，領券價是13.14元人民幣，大約56.5元新台幣，在大陸推出40萬個「給利奧牛肉堡」，並且在僅在12月21日發售。

大陸麥當勞日前在微博上表示，將在12月21日推出40萬份當日限定「給利奧牛肉堡」。（圖／翻攝自@ZhugeEX推特）

不過國外的網友卻吐槽：「這應該不是真的吧？！」、「這我肯定跳過，超不感興趣！」、「這是什麼中國製的暗黑漢堡，他們忘記麥當勞是美國公司了嗎？！」、「榮登2020最難吃漢堡」！

包括大陸網友也不領情在微博上猛批，「文案誰寫的明天捲舖蓋滾蛋！」、「這名字不行啊，沒食慾！」、「花13塊找罪受？」、「這黑呼呼的奧利奧噁意十足啊！」、「跟隔壁的某Ｋ比拼誰更難吃」！

其實這款漢堡推出的時機點也相當「巧合」，由於大陸的肯德基、麥當勞和漢堡王等速食企業的供應商嘉吉蛋白營養科技（安徽）有限公司，有一批「琵琶雞腿」16日被驗出新冠病毒，這也是大陸首次在國產雞腿外包裝發現病毒，引起關注。當底的麥當勞18日回應指稱，未並未購買該工廠及該產品，而肯德基的母公司百勝中國和漢堡王則表示不予回應。

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(中時新聞網)