大陸廈門男子李安龍，自2012年起在網路上販售4公分長的手槍型鑰匙圈，沒想到在2018年時，被遼寧省鞍山市公安局鐵西分局依涉嫌非法買賣槍枝為由逮捕，而整起事件於15日開庭審理，而最後並沒有當庭宣判。

根據《網易新聞》報導指出，李安龍自2012年在網路上開始販售手槍鑰匙圈之後，大小僅有4公分，板機可以扣動，甚至可以填裝甩炮的火藥用來擊發，可以說是設計得十分精巧。

而由於可能鑰匙圈做得太過精巧，2015年8月時，廈門警察曾檢查過李安龍的銷售產品，但當時警察並沒有通知不得銷售，也沒有對李安龍進行罰款，這也讓李安龍認為「鑰匙圈應該沒事情」，於是繼續在網路上販售，直到2018年遭到鞍山市公安局警員逮捕。

鞍山市公安局鐵西分局後來將這些鑰匙圈送交鑒定，發現李安龍的槍型鑰匙圈的槍口動能均超過1.8焦耳／平方公分，之後就逮捕李安龍與相關人等。根據大陸槍隻鑒定標準，非制式槍支所發射彈丸的槍口比動能大於等於1.8焦耳/平方厘米時，一律認定為槍支。

在當時，李安龍的事情有引起廣泛的討論，也有專家認為，近年來有不少玩具槍的爭議事件發生，專家認為應該根據實際殺傷力、是否存在主客觀因素來判斷，現行的標準實在過於嚴苛。

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(中時新聞網)