徐國勇今中午將和唐鳳臉書直播 說明數位身分證 10:202020/12/21 中時 吳家豪 、 季志翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內政部長徐國勇（左）、行政院政務委員唐鳳。（合成圖／資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內政部長徐國勇21日於立院答詢，針對外界對即將上路的數位身分證的資安疑慮發表他的看法，稍早也針對前榮總醫師蘇偉碩因發表萊豬有毒等言論而被警方要求到案說明一事表示現在已經到檢察官階段，讓檢方依法處理。（季志翔攝） 內政部長徐國勇今（21）日於立院內政委會答詢表示，中午將與行政院政委唐鳳於臉書一起直播，回應外界對即將上路的數位身分證的資安疑慮。藍委陳玉珍上午詢問「能否先透漏內容」，徐國勇說「現在講中午就沒人看了。」 有關近期前榮總醫師蘇偉碩因發表萊豬有毒等言論而被高雄市警分局要求到案說明一事，因引發社會議論，已暫時取消，改由檢方處理。徐國勇回應，現在已經到檢察官階段，讓檢方依法處理。 數位身分證補換發漲價 每張200元改為900元 (中時 ) #徐國勇 #唐鳳 #數位身分證 #回應 #檢方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北捷局長張澤雄明台中市議會說明 陳廷秀：只回答技術性問題 12:232020/12/21 生活 推數位身分證 唐鳳：主要解決這兩大問題 14:162020/12/21 政治 永豐獲菁業獎雙獎肯定 金控獲最佳ESG獎、銀行勇奪最佳數位金融獎 04:102020/12/21 產業特刊 拉法葉艦沒收6億美元案周三辯論 檢：15％佣金依法可沒收 08:262020/12/21 社會 民進黨法西斯主義復辟 04:102020/12/21 時論廣場 以摸索對話搬開釣魚台絆腳石 04:102020/12/21 論壇廣場 女少校出牆1／地方爸爸跟監兒媳 怒揭政戰測謊官騙愛搞不倫 07:242020/12/21 社會 反萊豬 蘇偉碩今赴AIT盼對話 04:102020/12/21 政治要聞 旭富製藥爆炸起火 估損失8億 04:102020/12/21 社會新聞 女少校出牆4／行為不檢易成共諜！女軍官遭控忙出軌不顧兒 挾「天子」狂要錢 07:242020/12/21 社會 真的欠罷免！王浩宇臉書造謠遭抓包 網怒轟：惡劣至極 15:312020/12/21 政治 金大與海量數位公司合作 攜手培育產業雲端人才 17:272020/12/21 寶島 王鳳奎》老兵父親要我跪著向國中導師道歉 09:242020/12/21 生活 政治熱門新聞 蔡政府為何強推萊豬 學者爆民進黨最大王牌 - 政治 美豬最新「民調」出爐 盧秀燕、柯文哲排名超令人意外 - 政治 拜登上台兩岸會統一嗎 學者爆：台灣剩3條路 - 政治 沈富雄預言兩岸未來發展 網：說到痛處了 - 政治 蘇醫師是台灣李文亮？林濁水竟驚回一句 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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