內政部長徐國勇21日於立院答詢，針對外界對即將上路的數位身分證的資安疑慮發表他的看法，稍早也針對前榮總醫師蘇偉碩因發表萊豬有毒等言論而被警方要求到案說明一事表示現在已經到檢察官階段，讓檢方依法處理。（季志翔攝）

內政部長徐國勇今（21）日於立院內政委會答詢表示，中午將與行政院政委唐鳳於臉書一起直播，回應外界對即將上路的數位身分證的資安疑慮。藍委陳玉珍上午詢問「能否先透漏內容」，徐國勇說「現在講中午就沒人看了。」

有關近期前榮總醫師蘇偉碩因發表萊豬有毒等言論而被高雄市警分局要求到案說明一事，因引發社會議論，已暫時取消，改由檢方處理。徐國勇回應，現在已經到檢察官階段，讓檢方依法處理。

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