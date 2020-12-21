英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）出現變種，且傳播力更強，有專家建議香港停飛往來兩地航班，令港府又面臨防疫決策考驗。

綜合本地媒體報導，香港大學感染及傳染病中心總監何(柏)良和呼吸系統專科醫生梁子超今早接受訪問時，同時提出以上建議。

何(柏)良說，英國早於9月就發現病毒變種，南非也有病毒變種，相信兩地病毒各自發生轉變，而新病毒的感染數字上升很快，反映病毒較易在人與人之間傳播。

何柏良說，香港至今有1900例境外移入個案，其中22%來自英國，因此建議停飛往來英國航班。

梁子超向媒體表示，倫敦已因為變種病毒而出現「逃亡潮」，一些從英國返港的港人可能帶有變種病毒。他同意港府對來自英國的入境者延長檢疫期。

他也建議政府考慮停飛來往英國的直航班機。

政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌也建議加強對英國入境者的防疫措施，並透露政府正考慮是否延長英國抵港人士的隔離檢疫期，即完成14天指定酒店隔離檢疫後，再強制居家檢疫一週。

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）20日表示，政府在英格蘭東南部實施嚴格的耶誕節封鎖措施，原因是2019冠狀病毒疾病新病毒株已經「失控」。

外電報導，因應英國疫情最新情況，荷蘭已下令自當地時間20日上午6時起禁止所有英國客機入境，禁令維持至明年1月1日；比利時也自當天午夜起，暫停來自英國的航班與列車入境；德國、法國和義大利等其他歐洲國家也考慮跟進。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，港府的防疫措施持續受到各方批評，指防疫不夠果斷而出現漏洞，以致疫情一波又一波不斷。

(中央社)