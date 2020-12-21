「2020台中電競嘉年華」動漫迷最喜愛的「COSPLAY選拔大賽」吸引多位COSER參加，並由扮演英雄聯盟「希瓦娜」角色的台中在地COSER獲現場人氣獎，贏得最高獎金3萬6千元。台中市政府運動局長李昱叡出席頒獎儀式，肯定每位參與比賽的COSER用心裝扮，歡迎COSER與粉絲明年繼續參與台中電競嘉年華。

運動局指出，今日COSPLAY選拔大賽選手們輪流上台走秀宣傳裝扮，由「Mon夢」、「蕾菈 Laira」、「Hedy煙煙」及「司馬懿」4位高人氣COSER擔任評審進行評分；經過現場激烈拉票，由扮演英雄聯盟「希瓦娜」的台中COSER獲現場人氣獎，贏最高獎金3萬6千元，扮演「不知火」台中COSER獲最佳表演獎，扮「強弩兵」的COSER獲最還原COSER獎，各贏得獎金1萬元。

熱鬧登場的「網紅同樂會」由湯米Tommy主持，開場動漫Live音樂會由號稱「台灣雅典娜」的陳思妏先獻上經典動漫歌曲，現場也安排「網紅VVIP見面會」，包括實況主「桃園娜美」、「樂樂」、「寧寧」，搭配COSER「Mon夢」、「蕾菈 Laira」及「Hedy煙煙」一同出席，讓民眾與知名網紅近距離接觸互動。

「COSER熱舞實境秀」，則由知名COSER「貓鈴」不定時與粉絲一同「Just Dance」；台中電競嘉年華三天吸引眾多民眾參與，市府將持續推動電競活動與賽事，帶動電競發展。

(中時 )