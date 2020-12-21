媒體報導法務部矯正署的「智慧監獄」，耗資逾5千萬元建置人臉辨識系統，卻被人爆料「都是裝飾品」，人臉辨識系統須要花超過10秒才有辦法辨識。對此，法務部次長陳明堂今天表示，經初步了解，沒有那麼嚴重的問題，人臉辨識只是該系統其中的一小環，是否有不適當的地方，已請矯正署組成小組進行了解。

陳明堂表示，經法務部初步了解，「沒有那麼嚴重的問題」，從今年7月《監獄行刑法》新修正公布施行後，法務部建立科技設備做輔助，人臉辨識系統只是其中的一小環，是否有不適當的地方，已請矯正署組成小組了解中。

媒體詢問是不是真的辨識人臉要超過10秒？陳明堂回應，「應該不是這樣」，現在人臉辨識很多工商行業都有，技術上並沒有那麼困難。

陳明堂也提到保障個人隱私部分，法務部有訂科技設備使用辦法，都有兼顧到，不是所有人都要留下這紀錄，是要進入戒護區時，有需要留下某種程度的個人資料，在離開後或任務結束就會消除。

陳明堂也強調，已經請矯正署去了解是否人臉辨識有比較慢，叫矯正署是告訴他沒有。他也不認同系統被稱為「裝飾品」，強調都有在用。不過因為預算問題無法一次到位，所以從2016年起才在逐漸開發這套系統，人臉辨識只是此一科技設備的其中一環。

陳明堂坦言，系統一開始總有些不合的地方，但是經逐步修正，去年又更加積極做的時候，今年7月監獄行刑法修正施行後，更開始加速處理，所以這次在嘉義看守所的示範中，沒發生相關問題。

(中時 )