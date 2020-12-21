韓國男團INFINITE隊長金聖圭今年1月退伍，終於在2020年結束前推出睽違近3年的迷你專輯《INSIDE ME》，立刻拿下Apple Music K-pop排行榜冠軍，而今年因為疫情無法順利來台開唱，金聖圭也將透過視訊與幸運粉絲近距離「見面」。

金聖圭退伍後隨即投入這張迷你專輯的創作，但途中卻因為疫情而數度中斷，才因此拖到年底才完成，他表示因為有粉絲的支持才有繼續做音樂的動力，希望這張作品能成為今年年末的禮物，希望能夠療癒大家，更想要INFINITE能趕快重啟活動。除了「想讓大家看看現在的我」，並也強調「在疫情肆虐的日子裡，如果能透過這張作品獲得慰藉就好了」。

金聖圭「Kim Sung Kyu 3rd Mini Album [INSIDE ME]視訊通話簽售會」即將在26日登場，他也在限定小卡親筆寫下「Inspirit刻在我心底的名字」，呼應今年夯片，只要預購專輯均可獲得此小卡，還有機會抽中視訊簽售（30名）、親筆簽名專輯（20名）、親筆簽名拍立得（5名）等，預購將於22日截止，相關詳情可洽主辦單位RICHINING官方臉書。

(中時 )