印度塔爾泰傑（Thaltej）一名45歲男子，去年9月間賣掉了一片祖傳土地，相識25年的好友聽聞消息，便誘拐他將錢存放到母親好友所任職的銀行中，沒想到這竟是一場騙局，男子的上千萬戶頭悄悄被掏空，如今只剩下不到1千塊，讓他氣炸報警處理。

根據《Ahmedabad Mirror》報導，男子帕西（Tulsiram Pasi）在好友杜力（Jigar Tuli）的建議之下，到他的朋友普加沙（Pooja Shah）所任職的銀行開戶，並將賣地獲得的140萬盧比（約新台幣53.2萬元）全數存入，後來又分別存入了2張價值400多萬盧比的支票。

孰料，帕西在12月查看賬戶餘額時，赫然發現餘額僅剩866盧比（約新台幣330元），他焦急地調出明細查看，發現在9月18日至11月26日之間，陸續被匯出1400萬盧比（約新台幣532萬元），收款者竟是杜力的母親魏娜（Veena）及其妻子薩普娜（Sapna）。

帕西立刻詢問這是怎麼回事，沒想到經理普加沙卻表示，對於客戶在網路上的金錢交易，銀行方無需負責，這回答讓帕西傻眼到不行，怒告涉事4人詐欺，目前警方已封鎖了帕西、杜力、魏娜及薩普娜的帳戶，不過妻子與母親目前仍在潛逃當中。

(中時新聞網)