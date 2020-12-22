機車「兩段式待轉」一直是用路人爭論不休的問題，有人批評二段式左轉不便，有時明明沒車，還要停車等，但也有人認為，二段式可避免車禍發生，一名網友問「反對兩段式待轉的原因為何？」掀起網友熱烈討論。

該名網友前天於PTT八卦板問「反對兩段待轉的原因為何」，他表示，自己是機車族，也都會遵守交通規則乖乖待轉，他明白其實很多人反對這項規定，但卻不知反對的理由為何，希望鄉民能替他解答。

文章曝光後，網友紛紛回應，「其實就是懶，不想花太多時間等待」，但機車是許多民眾的代步的工具之一，若不兩段左轉，恐會交通大亂，下班尖峰時間更有可能會交通大打結、癱瘓，「待轉有約束效果」。

不過，另一派網友認為，待轉區應依照每個路口的車流量畫設，規範出更完美的交通制度，因此不少人表示「小路口沒車，還要等待轉真的一肚子火」、「很多待轉區根本亂畫，我常常車子開一開突然車道上多了一個待轉區」；更有網友直言不少兩段式待轉格規劃不佳，對騎士根本沒有保障可言，停沒幾台車就滿了，使得「待轉區變成待撞區」。

(中時新聞網)