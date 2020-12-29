受到槍傷出院還在復健的館長陳之漢，緊跟話題火熱的「巨乳正妹求找乾爹」事件，在臉書粉專上PO舉牌照寫著「徵求乾媽」，引起粉絲暴動留言。網友還發現館長捏造的LINE帳號，真有其人，更是笑翻，許多人紛紛加好友，要讓這位路人甲嚐嚐暴紅滋味。
西門町坐地舉牌找乾爹的巨乳正妹真實身份才揭曉，立即又出現小鮮肉舉牌要找「乾媽御姐」，找人風潮方興未艾。館長陳之漢晚間在臉書粉專上PO上一張模仿照，舉牌寫著「徵求乾媽」，寫著自己的優點長處，還附上了LINE的帳號，短短3個小時吸引超過5萬網友來按讚。
網友們很入戲的搭上時事紛紛留言，「我笑了......拳頭硬了......」，「阿館，乾媽底加啦，你也不想努力了嗎」，「你要去西門町徵，實驗看看有沒有乾媽加到爆」，
「乾媽們還不快去包養？？」、「你要求乾媽還是要打乾媽眼神那麼兇狠」、「要到西門町才有新聞上」、乾媽當時看到害怕極了」。
照片中館長穿著短T，一臉嚴肅，舉著「徵求乾媽」厚紙板，上面還仿效巨乳正妹寫上了LINE的帳號，眼尖的網友發現，這個疑似捏造的帳號，竟然真有奇人，是一名歐姓男性網友，立刻又掀起一波超歡樂的留言，「靠北，真的有人」、「盜人家帳號」、「如果大家都+歐先生好友。他的賴應該會當機吧」、歐先生：當時我怕極了」，「結果幫紅了歐OO」、「明天就有人抱怨賴被加滿了」。
(中時新聞網)
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