女星郭碧婷參加陸綜《最美的時光》，與香港娛樂大亨向華強長子向佐相戀並步入禮堂，今年更迎接女兒「小奶皇」到來，這讓婆婆向太開心不已，大方送一家三口北京、台北各價值6億豪宅，元旦時更曬出101煙火照，並透露抱著孫女坐在家裡客廳看，享受含飴弄孫的快樂時光。

向太在微博曬出跨年101施放煙火的影片，接著表示很幸福的抱著孫女，坐在自己家裡客廳看她人生中第一場煙火，大讚「台北的煙火表演還可能是全球最大也可能是唯一的」，面對動盪不安的2020，自己也經歷過心肌梗塞緊急手術，讓她有感而發表示：「大家把不好的東西全丟下給2020年去吧，活著就是賺到了」。

向太坐6億豪宅客廳抱孫看101煙火。（圖／向太Tiffany陳嵐微博）

向太更透露孫女是10月1日出生，剛好是十月一日國慶兼中秋佳節，讓她直呼：「聰明的小不點還會挑日子自然產出生」，更強調孫女是去年唯一的喜悅，足以見得對孫女的疼愛，但也意外透露出媳婦郭碧婷是自然產生下寶寶。

對此網友也紛紛留言獻上祝福：「祝奶皇妹長大像媽一樣漂亮，像奶奶一樣聰明，生在向家是有福氣的」、「祝福向太一家元旦快樂，小奶皇快樂成長」，而長達3分多鐘的101煙火，讓大陸網友驚嘆不已：「哇，好漂亮的煙火，看到了傳說中最美煙火」。

(中時新聞網)