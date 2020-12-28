萊豬進口倒數，全台22縣市國民黨團發起「反萊豬公投」提案，新北市議長蔣根煌今率黨團成員舉辦記者會，痛批民進黨過去是謙卑謙卑再謙卑，現在是野蠻也蠻再野蠻，如同現代版「馬關條約」，拿人民食安當籌碼，實在喪權辱國；黨團表示，中選會的公投表格最快1月8日出爐，接下來將連署推公投，新北連署目標50萬份。

今公投記者會由國民黨中常委蔣根煌領軍，新北市黨部主委黃志雄、議員周勝考、林金結、金瑞隆、黃林玲玲、王威元、邱烽堯、陳偉杰、蔡淑君、洪佳君、陳怡君、連斐璠、鄭戴麗香出席；眾人高舉「反萊豬護食安」、「愛台灣反萊豬」、「全民公投 拒絕萊豬」、「用公投反萊豬」，疾呼民眾用行動反對萊豬進口。

蔣根煌痛批，民進黨在馬政府時代大力反對瘦肉精進口，如今換個位置換個腦袋，不顧多數反對民眾民意，強行以多數暴力通過萊豬進口，讓民眾看見民進黨的「鴨霸」，新北市通過食安自治條例零檢出，嚴格規定豬肉製品不得檢出乙型受體素，既然中央不做、新北自己來做，用公投守護人民健康。

「民進黨過去是謙卑謙卑再謙卑，現在是野蠻也蠻再野蠻！」黃志雄說，今天這場記者會心情沈重，12月24日民進黨不顧多數民意反對，強行通過萊豬進口，更強制要求黨員投下同意票，難道這不就是所謂的黨意凌駕民意嗎？

黃志雄也說，中央不做、我們自己來做，民進黨過去堅決反對美豬牛進口，現在的雙標做法令人遺憾，蔡政府到底跟美國有任何利益糾葛、任何利益交換，請盡速告訴人民，別用一黨獨大的方式，強行拿人民的健康安全來交換。

「好比1895年馬關條約，喪權辱國！」林金結說，醫師蘇偉碩曾跟著蔡英文總統一起反美豬，現在本可以跟著民進黨一起吃香喝辣，但他選擇站出來守護人民食安，就是因為他有「良心」；蔡英文稱時空背景不一樣，為了外交和貿易考量，必須開放美豬牛進口，試問，難道過去就不用做外交，不用作貿易嗎？這種空話人民無法接受，更如同1895年馬關條約，喪權辱國。

新北市國民黨團表示，最快1月8日中選會的公投表格出爐，接下來將連署推公投，新北連署目標50萬份，包括議員服務處、各區區黨部都會發放，歡迎民眾以行動來響應反萊豬。

(中時 )