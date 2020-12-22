台中酒駕男子跑給警察追，警依法攔查開罰。

台中26歲洪姓男子12月22日0時25分開自小客經台中市北區北平路與梅川西路口時，被巡邏員警發現他於車內抽菸且面帶酒容，警察遂依規定開啟警示燈示意停車，沒想到洪男拒絕停車受檢並加速逃逸，員警見狀尾隨其後，該車沿途高速行駛並跨越雙黃線逆向行駛，險象環生，後因該車駕駛路況不熟，約逃了一公里遠駛入山西路上的死巷內，為員警當場攔獲(逃逸了約1公里遠）。
洪男盤查過程中藉故喧鬧，並矢口否認有酒後駕車行為，經現場實施酒精濃度呼氣檢測，酒測值雖未超過法定標準，然酒駕不服稽查高速衝撞危險駕車行為屬實，經帶返所依法偵辦。
經審酌洪男酒後駕車於人車往來頻繁之街道高速逆向行駛，罔顧他人生命身體安全等情節，酒駕拒檢逃逸危駕行為惡性重大，經檢具相關事證，警詢後依涉嫌違反公共危險罪，移送地檢偵辦。
分局長蔡元戎表示，警方對於維護社會秩序及市民用路安全責無旁貸，針對任何違法之脫序行為均強勢執法；更呼籲民眾酒後切勿藉故生端，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，以維護市民安心的生活環境。
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(中時 )
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