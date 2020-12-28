北斗鎮歲末迎新活動今年將在北斗奠安宮前停車場登場，預計至少吸引3000人潮。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗鎮歲末迎新活動今年將在北斗奠安宮前停車場登場，預計至少吸引3000人潮。（公所提供／謝瓊雲彰化傳真）

北斗警方配合跨年活動進行交通管制措施。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

比實聯制更嚴格！彰化縣北斗鎮今年舉辦跨年晚會，是全彰化縣除彰化市之外，唯一的跨年活動，預估吸引3000人同歡，北斗鎮公所定調場內將不供應小吃，避免飲食提高疫病傳播機會，還將要求參加民眾，需先以手機掃描足跡QRcode定位追蹤，才能入場。

北斗鎮公所主祕陳世麟表示，公所10多年來每年都會舉辦歲末迎新聯歡活動，近年連續好幾次都選在北斗奠安宮前停車場辦理，今年「2021古都北斗推展地方美食小吃暨歲末迎新」活動因防疫考量，已將會場內的美食攤位全數撤除，且為了更精準掌控參與人潮，因此要求到場的成人都須先掃QRcode以利追蹤當晚活動足跡。

公所指出，晚會自31日晚間6點登場，元旦凌晨1點結束，7時50分準時開始摸彩抽獎。今年共準備1000支環保吸管、3000張摸彩券，要給入場民眾領取，送完為止；摸彩獎品由地方企業、社團贊助，總價值近60萬元，包括iPhone手機、4K液晶顯示器、氣炸鍋、Switch遊戲機、電動自行車、折疊式腳踏車等。

陳世麟表示，為了方便控管人潮足跡，事先已委請承辦活動的廠商製作多張QR code，方便有意參與晚會的民眾抽空掃描，以免屆時擠成一團，當天停車場業式的出入口動線也將規畫管制。

另外，北斗警分局因應跨年晚會，也規畫交通管制措施，自31日16時起至110年1月1日1時止；北斗鎮三民街路段（河濱街口至宮前街口間）道路封閉；北斗鎮宮前街路段（民族路口至三民街口間）及河濱街路段（宮前街口至三民街口）之道路範圍，禁止停放汽、機車，周邊道路嚴禁違規設攤。

此外，北斗鎮民族、三民路口至舜苑、河濱街口以東；民族、興農路口至宮前、舜耕路口以西；民族、三民路口至民族、興農路口以南；河濱、舜苑街口至宮前、舜耕路口以北，全部管制車輛進出。

警方指出，動會場周遭停車場如接近飽和狀況，將實施逐段管制禁止進入措施，並於散場時段採取分流疏導，請駕駛人隨時注意指示牌並配合警察(協勤)人員指揮、引導，以維護交通之順暢。

北斗分局長王國峯呼籲參與民眾盡量採共乘方式前來，並事先查詢各項交通管制資訊，提前規畫改道行駛，避開管制區域，勿任意違規停車，並遵守各管制路口員警或協勤人員指揮疏導。

(中時 )