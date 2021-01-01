台北市跨年晚會順利落幕，今年因配合防疫，管制區內禁止飲食，垃圾量比去年大幅減少，從15公噸減少剩6.3公噸，台北市環保局今年也加派64名消毒人員，在跨年結束後加強周邊環境消毒，並出動649名清潔人力、18部清潔車輛，跨年舞台活動結束20分鐘，就完成周邊清潔，相當有效率。

北市環保局統計，今年跨年活動的一般垃圾量為3.7噸、資源回收量為2.6噸，共計6.3噸；而去年一般垃圾量為8.1噸、資源回收為6.9噸，共計15噸，少了8.7噸。今年活動現場告發亂丟菸度等違規行為，共計10件；針對音量超過管制標準共告發3次。

環保局環境清潔管理科長黃寬助表示，今年因管制區內禁止飲食，垃圾量減少，垃圾量大多集中在管制區外的周邊，像是松壽路、松高路、松仁路等地區，都有不少人潮，而附近又是百貨商圈，還是有一定的垃圾量。

北市環保局表示，今年因疫情關係，環保局在跨年晚會前與結束後，加強信義商圈周邊的消毒作業，範圍包含跨年晚會會場、市民廣場、香堤廣場及附近商圈百貨、交通場站等地區。

此外，北市環保局指出，今年環保局共動員649名清潔人力、18部清潔車輛、8部拖車式流動廁所及設置66處資源回收站，共放置264個大型垃圾桶及動員6部電動小型掃街車，在跨年舞台活動結束後，20分鐘就完成活動會場及周邊地區清掃、恢復交通。

(中時 )