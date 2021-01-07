農曆春節將至，新北市各區清潔隊將自2月9日加強垃圾收運，2月10日小年夜加班收運、2／11日除夕當天收至傍晚6時收班後，將待2月15日農曆初四起恢復正常垃圾收運。如有清運廢棄大型家具清運需求，請提前在2月4日前向清潔隊預約登記。

新北市環保局表示，考量2月11日除夕晚間至2月14日初三停收期間，民眾仍有倒垃圾需求，新北市也設置68處定點收運站，詳細地址及開放時段可至「新北樂圾車」網站查詢。

環保局提醒，春節期間如欲前往68處定點收運站倒垃圾，須依規定在開放時段使用專用垃圾袋交付垃圾，為維持環境整潔，稽查員也會架設移動式監視器外，並機動巡查取締，一旦查獲民眾於非開放時段隨意棄置垃圾於定點收運站造成環境髒亂，將依廢棄物清理法規定告發，最高可處6000元罰鍰。

環保局表示，如家中整理出不需使用但外觀良好功能正常的家具或家電，亦歡迎提供與需要弱勢家庭，並事先聯絡環保局「幸福小站」，可上「幸福小站」官網查詢。

環保局表示，民眾清運廢棄大型家具時，須遵守與清潔隊約定的時間、及放置地點，切勿隨意棄置或提前搬出，也嚴禁事業廢棄物或家具行的廢棄物混入。

環保局表示，民眾倒垃圾時只要以微笑或對他們說聲謝謝，隊員們就能感受到心意，也會回以溫暖的微笑，如此不僅能實現「善的循環」，也讓隊員們能安心執勤，不誤觸法網。

(中時 )