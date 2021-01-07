馬祖往年大約可清出600餘噸海漂垃圾，但2020年受到新冠肺炎疫情影響，垃圾銳減至476噸。（連江縣環境資源局提供）

馬祖往年大約可清出600餘噸海漂垃圾，但2020年受到新冠肺炎疫情影響，垃圾銳減至476噸。（連江縣環境資源局提供）

馬祖往年大約可清出600餘噸海漂垃圾，但2020年受到新冠肺炎疫情影響，垃圾銳減至476噸。（連江縣環境資源局提供）

馬祖往年大約可清出600餘噸海漂垃圾，但2020年受到新冠肺炎疫情影響，垃圾銳減至476噸。（連江縣環境資源局提供）

馬祖四鄉五島擁有優美的海岸線，但「海漂垃圾」卻讓海岸線蒙上陰影，往年大約可清出600餘噸，但2020年受到新冠肺炎疫情影響，海漂垃圾銳減至476噸。連江縣環境資源局長張壽華表示，海漂垃圾多來自於大陸，受到疫情影響，大陸防疫減少人潮移動，垃圾也相對減少。

據連江縣環境資源局統計，2019年約清除600餘噸海漂垃圾，2020年則清出476噸，其中16噸為資源回收垃圾，其餘為非資源回收垃圾，以漁具、保麗龍、木竹類及家用垃圾為大宗。

張壽華說，中央政府推出「向海致敬」計畫，2020年相對以往清除海漂垃圾、淨灘頻率增高，但垃圾量卻銳減約124噸，垃圾多來自於大陸閩江口、沿岸的養殖區，由於受到新冠肺炎疫情影響，大陸防疫管制人潮移動，垃圾量相對減少。

由於為防止非洲豬瘟，海漂垃圾嚴禁運回台灣本島焚化，目前都暫存於馬祖，清潔人員會初步將垃圾分類，木竹類垃圾清運上岸後，會經過粉碎、再製等程序，最後製作成堆肥再利用，避免破壞環境。

另外，保麗龍則會經過熱溶解後掩埋，金門、澎湖已引進熱溶解新機器，連江縣政府也在積極接洽中。

張壽華強調，減少海漂垃圾須從源頭管控，近年來大陸環保意識抬頭，利用支付系統鼓勵民眾分類回收，根本解決之道還是必須靠中央、地方政府攜手跟大陸溝通協商，進一步減少垃圾量。

(中時 )