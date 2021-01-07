高雄市低溫下探10度，氣溫驟降，高市社會局提前啟動低溫關懷機制，三民、鳳山街友服務中心自即日起開設臨時安置服務，並加強至街友露宿地點夜間關懷訪視，提供睡袋、保暖衣物及暖暖包等禦寒物資，避免街友天寒受凍。

高市社會局表示，自2020年11月入冬以來，隨時因應氣候變化針對街友、獨居長輩等服務對象加強關懷，並視需求提供禦寒物品，社會局獨居關懷據點志工也加強關懷訪視，提醒長輩注意保暖，以及使用瓦斯熱水器及電暖器具，應注意室內通風及用電安全，預防低溫導致呼吸道及心血管疾病等。

社會局指出，社會局也針對獨居長輩加強關懷訪視及發放禦寒物品，並透過有線電視跑馬燈字幕宣導，提醒長者留意低溫保暖；同時因應新冠肺炎疫情，街友服務中心於外展訪視及定點發餐時發放口罩並進行衛教宣導，提醒街友注意衛生習慣、協助測量體溫，協助街友自主健康管理，落實防疫工作。

截至2021年1月6日止，社會局已發放睡袋227個，大衣、毛帽、圍巾等保暖衣物共223件及暖暖包321個，另實施定點熱食服務站服務8310人，已提供臨時安置服務173人。

社會局謝琍琍局長表示，近期低溫不斷，如發現街友有緊急安置或物資上需求時，可撥打社會局三民街友服務中心（07-3432263）或鳳山街友服務中心（07-7190895），社會局將會提供即時協助。

(中時 )