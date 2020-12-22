鋼鐵原物料行情飆漲，國際鐵礦石價格創逾九年新高後，續向歷史新高邁進。隨著主要原料價格飆升，預計將推動明年第一季鋼價漲勢不會斷，明年第二季鋼價也可望續穩。

各國下半年逐步恢復經濟動能，隨著強勁煉鋼需求，以及市場對中國經濟復甦抱持樂觀態度，預期明年鋼鐵業前景仍看好，帶動國際鐵礦石大漲逾7%，為連續5日上漲，其中62%鐵礦石刷新歷史紀錄，首次突破170美元大關。

鐵礦石價格來到160美元之上，創下2011年10月以來的逾9年新高，主要受到中國大陸需求強勁的帶動，累計今年以來鐵礦石價格已經上漲近八成。大陸的大連期貨交易所的鐵礦石期貨價格18日也同步創下歷史新高達到每噸人民幣1,076元。

據中國海關的數據顯示，今年1-11月，大陸鐵礦石進口量年增11%至10.73億噸，全年將突破2017年10.75億噸的紀錄並創下歷史新高。大陸佔全球海運鐵礦石進口量的七成比重，主要因為國內鋼鐵產業對鐵礦石的需求量巨大。

隨著國際鐵礦砂等原料價格續飆漲，中鋼(2002)明年2月單月盤價估將續漲應可確立。

鐵礦砂等原料價格飆漲，中鋼率先開出明年元月單月盤價全面大漲，熱軋每噸大漲1200元，熱浸鍍鋅漲1400元，季盤產品也漲1200~1500元；整體平均漲幅6.1%。

隨著中鋼續漲明年元月盤價，中鴻(2014)也跟漲，中鴻上周開出明年1月內銷熱冷軋鋼品每噸同步大漲1200元，鍍鋅每噸漲2500元；中鴻與中鋼同步呈現連續第7個月調漲。並預期後續仍具補漲空間。

(時報資訊)