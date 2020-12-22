英國出現新冠病毒變種病毒株。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今（22日）表示，病毒在傳播中不斷出現變異，是生物進化的自然現象，疫苗接種有條不紊推進即可。中國工程院院士鍾南山則指出，英國病毒變種，是否影響疫苗的有效性沒有進一步的證據。

張文宏凌晨在微博發文稱，新冠病毒是一種RNA病毒，隨著病毒的複製過程自然地發生突變。成千上萬的突變已經出現，但只有極少數可能是重要的，並以可察覺的方式改變病毒。

張文宏表示，目前疫苗會產生針對S蛋白許多區域的抗體，一個單一的突變（比如上個月出現的D614G突變，和這次出現的N501Y突變）降低疫苗的效力可能性不大。病毒每天都會發生突變，隨著時間的推移，會有更多的突變發生，迄今在試驗中被證明有效的疫苗類型只有在上市後才會因為疫苗壓力，篩選出對疫苗無效的突變。這需要等待疫苗上市後對疫苗保護失敗的病例做測序來驗證。一旦發現對疫苗無效的變異，那時候可以很容易地對疫苗進行調整，就像在流感疫苗上做的那樣。

鍾南山也於今日表示，9月就發現變種的病毒，但不是打完疫苗之後發現的。目前，在病死率等方面是否改變還沒有具體內容，對於疫苗的有效性是否影響也沒有進一步的證據。

(中時 )