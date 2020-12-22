宜蘭縣地價及標準地價評議委員會21日完成2021年公告土地現值評議，公告土地現值較今年調升0.11％，評議結果預計明年元旦公告，其中地王仍落在羅東夜市的民權路93號街角，每坪約149萬2600元，從2003年起，該處已經連續19年蟬聯宜蘭縣地王寶座。

縣府地政處指出，宜蘭因國道5號及周邊路網的交通建設優勢，再加上近來全國整體房貸利率位處歷史最低水準，及縣內多項重大交通建設陸續啟動等利多因素影響，帶動各地區新建案動能，全縣各鄉鎮市建築用地價格均呈微幅上漲趨勢。

地政處指出，其中壯圍鄉、員山鄉、五結鄉及冬山鄉因具有鄰近宜蘭市及羅東鎮生活圈的區位優勢，建地漲幅較為顯著；而農業用地受農業政策及市場觀望氣氛濃厚影響，各鄉鎮市均呈下跌趨勢，整體而言，全縣建築用地市價上漲約0.87％、非建築用地下跌約1.05％。

2021年公告土地現值作業調查期間（2019年9月2日至2020年9月1日），全縣交易量與前期相比微增，整體呈現價平量增情形，最高地價區段位於羅東鎮興東路、公園路間民權路兩側的商業區，每平方公尺39萬5000元（每坪約130 萬5,000元），最低地價區段分布於蘇澳鎮、大同鄉及南澳鄉等林班地，每平方公尺110元（每坪約364元）。

(中時 )