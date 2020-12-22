台東市更生路、博愛路口日式宿舍圍牆內有棵芒果樹，每年芒果結實纍纍，縣府文化處委請彩繪家鍾昀婷以融入地景方式在牆上彩繪，呈現兒時偷摘芒果的情景，童年往事，令人會心一笑，但是近日這棵芒果樹卻因為罹患褐根病，只剩光禿枝椏，牆上的「猴囝仔」再也嘗不到芒果的酸甜滋味。

台東縣政府文化處長鍾青柏說，1個月前院子旁的麵包樹葉子開始枯黃，過了1星期，葉子全掉光，接著是旁邊的茄冬樹也枯死，半個月前輪到芒果樹，經詢問後才知道罹患褐根病，沒救了，原本濃密的芒果樹，只剩下光禿禿的枝椏，實在讓人傷心，吃了7年的芒果，明年再也吃不到了。

鍾青柏表示，配合縣長饒慶鈴「轉角遇見藝術」的理念，今年4月邀請在地青年彩繪家鍾昀婷在芒果樹下斑駁的外牆彩繪，呈現一群小朋友偷採芒果的情景，畫面中有人拿竹竿，有人拿彈弓，還有人把風，也有人抱了滿懷的芒果準備開溜，甚至有小狗湊熱鬧，既緊張又興奮，饒富童趣。

「圍牆上的小朋友也沒有芒果可以偷了，真的很難過」，鍾青柏說，外牆的彩繪以融入地景方式呈現，生動的畫面，總能勾起許多路過民眾的回憶，令人莞爾，沒想到芒果樹枯死，牆上的「猴囝仔」以後只能望著光禿的樹枝流口水，不過，將來也可能補植芒果樹，讓小朋友找回童年往事。

(中時 )