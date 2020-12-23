根據NBA知名記者查拉尼亞報導，自從歸隊後，火箭當家球星哈登就多次與隊友發生言語上衝突，甚至最近一次還拿球怒砸菜鳥泰特，看起來情緒控管出現了問題。

隨著新賽季正式開打，火箭和哈登之間的關係愈來愈僵化，導致哈登和隊友們的緊張關係不斷惡化，前幾天在訓練時這種緊張關係已經浮出檯面。

當地時間上周日和本周一的兩次訓練，哈登和隊友爆發多次口角衝突。其中有一次，哈登和新秀泰特發生激烈衝突，哈登怒氣沖沖將手中的直接往泰特身上丟，幸好沒有砸中泰特。

哈登向來以溫和個性聞名，因此外界認為，哈登的反常舉動是在表達對交易談判進展毫無突破而感到失望。

火箭雖已和多支球隊討論過關於哈登的交易方式，但始終無法獲得其他球隊的合適價碼，因此現階段來看，火箭並不急於送走哈登。

上賽季哈登為火箭打了68場例行賽，場均34.3分、6.6籃板、7.5助攻、1.8抄截的出色數據，是聯盟中的超級巨星，哈登希望能改披籃網或是七六人戰袍，可惜兩隊拿不出等同的價碼而作罷。

(中時 )