籃網後衛丁維迪(Spencer Dinwiddie)不幸報銷了，他前役客場對戰黃蜂時右膝扭傷，賽後診斷是右膝前十字韌帶撕裂！美媒《The Athletic》記者查拉尼亞(Shams Charania)報導之後，球團29日也宣布丁維迪排定下周開刀，雖然2021-22球季開打前確定可以完全復原，但這個球季很可能回不來了。

丁維迪在第3節傷退，黃蜂該役以106-104打敗籃網，這亦是籃網本季首敗。丁維迪非常倒楣，他今年6月感染新冠肺炎，屬於有症狀的患者，曾經一個星期下不了床，也讓他缺席NBA的復賽。唯一好消息是他的合約明年季外有1年1230萬美元球員選項，必要時他可以多留隊1年。

上季明星控衛厄文(Kyrie Irving)受傷，丁維迪扛下控球重任，繳出生涯最高的20.6分、6.8助攻。新球季厄文回歸，丁維迪前3戰都與他共同擔任先發，他的上場時間明顯減少，只剩6.7分、4.3籃板。

本季籃網煥然一新令人期待，前鋒杜蘭特(Kevin Durant)與厄文都是傷癒歸陣，偏偏這時輪到丁維迪去養傷。不過籃網還有替代選項，搖擺人利佛特(Caris LeVert)可以補上先發得分後衛的位置，他上季先發有18.7分、4.4助攻、4.2籃板，本季前3戰都是打替補。

(中時新聞網)