或許眼尖球迷可能發現，上季表現不俗的騎士菜鳥前鋒凱文波特，怎麼本季都還沒有上過場？場場都列在私人理由缺陣名單，根據騎士官網記者普拉圖3日報導，球隊希望凱文波特暫時不要上場，等到他心理狀態穩定之後再說，等同直接封殺！

「凱文波特何時回歸還沒消息，騎士表示他一直在處理私人事務，」普拉圖表示，「20歲的波特在本季開打前，就遭遇兩次場外風波，雖沒遭到指控，但球隊擔憂他的成熟度，不希望他現在回來比賽，而是等到他情緒上做好準備再說。」

2019年選秀第30順位進入NBA的凱文波特，上季場均10.0分、3.2籃板及2.2助攻，表現以一名菜鳥來說還算不錯，可是他在去年休兵期風波連連，先是去年10月發布疑似想要自殺的IG動態，接著去年11月非法攜帶武器被警方逮捕。

甚至還有一名女子出面指控凱文波特對她施暴，這些場外接連脫序舉止，儘管沒讓波特吃上官司，卻已經造成他與騎士形象嚴重受損，騎士會暫時不讓他上場，也算理所當然的結果，接下來就看他是否重新振作起來，找到重返球場打球的答案。

(中時 )