對許多人而言，一日之計在於咖啡。聞到咖啡香，沉睡中的細胞和神經才醒得過來。咖啡含有多種活性物質，可預防體內發炎反應，但另一方面，咖啡卻也會誘發某些發炎症狀，這是怎麼回事？

咖啡含有多種活性物質，包括：咖啡因、綠原酸（英文：chlorogenic acid）、咖啡醇（英文：cafestol）、咖啡豆醇（英文：kahweol），以及葫蘆巴鹼（英文：Trigonelline），可預防第2型糖尿病、心血管疾病、中風、肝病變、癌症和失智症。

咖啡含有的抗氧化劑和植化素成分，讓人體內的發炎指數降低，避免造成慢性疾病上身。近年來，至少有3項研究都發現：咖啡有助於降低體內的發炎反應。

1.2016年美國研究：比起沒有喝咖啡習慣的人，固定喝咖啡的人，體內的發炎指數相對較低。

2.2017年德國研究：固定喝咖啡的人，停喝一個月之後，體內的發炎指標增加6％。同樣一群人如果每天固定喝900～1900cc的黑咖啡，發炎指標的降幅介於8％～16％之間。

3.2017年史丹福大學研究：咖啡因能保護85歲以上的人免於慢性發炎的威脅。

不是每個人喝了咖啡都能有同樣的功效。由於代謝速度和體質的緣故，咖啡反倒會誘發某些人的發炎反應。其中問題就出在咖啡因。

●成也咖啡因、敗也咖啡因

咖啡因被稱為天然的興奮劑，原因是：它會刺激腎上腺素的傳導物質分泌。腎上腺素激發身體的潛在能量，好面對外來的壓力和危機。如果身體長期處於腎上腺素過度分泌的備戰狀態，就會引起慢性發炎的反應。

《發炎光譜》作者、功能醫學專家柯爾（Will Cole）說，多數健康成人對於咖啡因有一定範圍的耐受程度，隨著各人不同的代謝速度，咖啡因停留在體內的時間與影響也各有差異。代謝較慢的人，就有可能發展出慢性發炎的症狀。

「以平時容易焦慮、或是心律不整的人來說，心跳速度原本就較快，咖啡因會讓這些症狀更為嚴重，」奧蘭多老年醫學中心主任哈利（Eudene Harr）解釋，咖啡因讓心臟持續承受壓力，長期下來，容易演變成心血管疾病。

咖啡因讓焦慮與心律不整惡化，可能導致心血管疾病。(示意圖/Pixabay）

●該喝咖啡還是不喝？

雖然人體對咖啡因的耐受與代謝，是影響體內發炎的狀況，不過咖啡因不是唯一關鍵。「咖啡豆的品質也需要格外留心。」柯爾指出，像是栽種方法、農藥的使用、運送過程與儲存，都會影響咖啡豆的品質，例如高溫潮濕的環境，咖啡豆容易長黴菌，並滋生毒素，喝了就會傷害身體，造成更嚴重的發炎與感染問題。

「如果喝了咖啡之後，心跳加速、頭暈、頭痛等異狀，也許就該正視你的攝取量，」柯爾說，有人一天3杯咖啡沒問題，但有人不能多喝，甚至有人一聞到咖啡就反胃。到底該喝多少咖啡，沒有一定的準則，只有自己的身體才會知道。

資料來源：Healthline、Well and Good

(中時新聞網)