20幾歲的陳先生長期腹痛腹瀉，剛開始以為腸躁症作祟，只能無奈自嘲是廁所常客，直到最近合併全身關節疼痛症狀，他才驚覺身體狀況不對，先後腸胃科及骨科就診，仍找不出原因，直到赴臺安醫院接受大腸鏡檢查後，發現直腸及結腸已經發炎潰瘍，確診為潰瘍性結腸炎，所幸經過治療，不僅腹痛、腹瀉症狀緩解，全身關節疼痛才得到改善。

臺安醫院胃腸肝膽科鄭以勤醫師說明，潰瘍性結腸炎是一種自體免疫疾病，如腸道持續發炎、病況未妥善控制，甚至可能慢「炎」其他器官，併發所謂「腸道外症狀」，而上述陳先生的全身關節疼痛就是一例，因此，發炎性腸道疾病潛在威脅不只是腸腸出狀況，而是恐併發多種疾病，甚至威脅生命。

潰瘍性結腸炎是一種自體免疫疾病，如腸道持續發炎、病況未妥善控制，甚至可能慢「炎」其他器官，併發所謂「腸道外症狀」。（圖／照護線上提供）

●確診耗時 患者無奈包尿布撐過上班上課

鄭以勤醫師指出，潰瘍性結腸炎及克隆氏症都屬於發炎性腸道疾病，好發於20到40歲族群，其中，潰瘍性結腸炎常發生於直腸、乙狀結腸，嚴重的時會往上延伸，整個大腸出現連續性發炎；至於克隆氏症則是侵犯整個消化道，包含食道、胃、小腸、大腸都可能出現病灶。

臨床常見這類患者因為腹痛腹瀉，一天跑5次、10次廁所的人不在少數，對學業、工作及社交生活大受影響，甚至有患者無奈包尿布出門，就是想維持一定的生活品質。

鄭以勤醫師指出，由於發炎性腸道疾病初期症狀與腸躁症相似，加上目前沒有單一指標能夠確診，臨床必須根據患者病史並搭配抽血、影像及內視鏡檢查以及病理切片結果，作為確診的判斷依據，因此部分患者可能多次奔波醫院、經歷多個科別，耗時數月才得以確診，鄭以勤醫師提醒患者，千萬不能對確診及治療過程失去耐心。

發炎性腸道疾病初期症狀與腸躁症相似，常被誤診。（圖／照護線上提供）

●得不「腸」失 棘手的發炎性腸道疾病

鄭以勤醫師指出，發炎性腸道疾病患者除了常見腹痛腹瀉症狀，還可能伴隨血便、黏液便、發燒、體重減輕等，一旦上述症狀持續超過四週，務必提高警覺、盡快就醫，如未及時接受治療，慢性腸炎恐引起腸道狹窄、蠕動異常、脹氣、阻塞，嚴重甚至造成腸道穿孔，屆時恐面臨手術切除腸道命運，甚至腸穿孔若導致腹膜炎，並迅速進展為敗血症，危及性命。

不僅如此，這類自體疫系統疾病如腸道持續發炎、未控制病況，甚至影響擴及其他器官，併發「腸道外症狀」，如關節發炎、導致紅眼睛、視力模糊的虹彩炎及皮下脂肪發炎的結節性紅斑等共病。鄭以勤醫師指出，星星之火足以燎原，腹痛腹瀉症狀千萬不能輕忽，一旦確診更要持續治療，直到治療達標。

●治療目標有四 達到黏膜癒合降低復發最理想

鄭以勤醫師提及，發炎性腸道疾病雖無法治癒但可以控制，現有治療藥物包含抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑及生物製劑，其中，類固醇藥物常用於患者急性發作，以儘快達到症狀緩解，但礙於長期使用，恐併發月亮臉、水牛肩等副作用，特別在年輕患者間接受度低；其次，免疫調節劑也是常見用於疾病控制的選擇；最後，生物製劑則能有效抑制發炎反應，降低患者未來手術機會。

鄭以勤醫師指出，臨床針對發炎性腸道疾病治療目標有四，第一、臨床症狀緩解，改善腹瀉、血便頻率；第二、發炎指數回復正常；第三、促進腸道黏膜癒合，降低復發風險；第四、達到病理緩解，長期穩定控制病情。

鄭以勤醫師強調，持續治療搭配定期追蹤為治療達標、疾病控制的關鍵，臨床有時內視鏡檢查顯示腸道黏膜癒合趨於完整，但病理切片仍在黏膜處發現有發炎細胞，意味著腸道仍處於發炎狀態，治療上應搭配相關藥物，使病情達到病理上的緩解。

鄭以勤醫師強調，持續治療搭配定期追蹤為治療達標、疾病控制的關鍵。（圖／照護線上提供）

鄭以勤醫師也鼓勵病友，隨著醫藥科技持續進步，發炎性腸道疾病只要遵循醫囑、持續治療、定期追蹤，搭配上述的良好生活飲食習慣，發炎性腸道疾病也可視為慢性疾病般，藉病情穩定控制，擁有一定的生活品質。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)