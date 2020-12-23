儘管疫情如火如荼地在全球展開，似乎也無法阻攔現代汽車全球事業版圖的擴充腳步。這家韓國最大汽車公司表示，已完成收購美國GM(通用汽車)在俄羅斯聖彼得堡車廠，同時，這也是現代在俄羅斯的第二座汽車製造工廠。

回溯至2008年時，GM通用汽車在聖彼得堡郊區的Shushary，建造這座年產能高達10萬輛的汽車工廠，但後來礙於GM全球業務縮編，此車廠於2015年正式關閉。

現代汽車表示，上述收購案已於11月初完成。但疫情前景未明下，這家汽車製造工廠何時能開張大吉，現在說都還太早。

現代汽車俄羅斯部門最高負責人也指出，剛買下的這座Shushary車廠，是在俄羅斯的第2座工廠，現代也正研究該如何更有效利用優化此車廠。

事實上，現代汽車與子公司起亞汽車，在俄羅斯已設有汽車生產工廠，目前的年產量超過20萬輛汽車。2019年，現代與起亞在俄羅斯的汽車銷售額，合計超過40萬輛。

根據歐洲企業組織（The Association of European Businesses，AEB）預測，俄羅斯新出廠的小客車與小貨車，今年銷量將減少13.5%，僅152萬輛左右。

現代汽車自己也統計，與2019年相比，俄羅斯車市將縮水約一成，了不起最多有160萬輛新車，但現代汽車還是希望能賣出，約16萬3千輛自家產品。

(時報資訊)