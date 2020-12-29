三星電子周二表示，因為受到病毒影響，在家生活與辦公時間變長，導致電視與顯示器需求大增，在市場供不應求下，決定擴大生產適用於電視和顯示器的液晶螢幕（LCD）面板，

因產業升級關係，3月份三星電子曾宣布將在年底前，停止LCD生產工作，但目前訂單接不完下，三星決定無限期繼續產出LCD。不過，三星顯示(Samsung Display)也表示，真正延長期限的長短，還是要看市場所需。其實，三星早在10月底，就考慮過LCD延產一事。

韓國當地媒體IT朝鮮(IT Chosun)周二報導，消息透露三星製造部門已將LCD生產計畫至少延長一年。不過，三星顯示公司的發言系統，卻拒絕評論此報導。

科研機構TrendForce表示，拜冠狀病毒所賜，居家時間變多，讓第3季全球面板需求季成長的漲幅，高達三成之多。TrendForce也提醒，中國大陸液晶顯示器目前產能全開下，可能加劇2021年LCD供過於求現象。

三星曾在韓國與中國大陸生產LCD液晶面板，但今年初，三星將其蘇州液晶顯示器生產部門的多數股權，轉售給中國大陸的TCL科技大廠。

(時報資訊)