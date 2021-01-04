印度正積極在經濟上與中國脫勾，為擺脫鋰電池對中國鋰礦依賴，已成立國營企業，積極在阿根廷、智利和玻利維亞與當地企業合作，確保鋰礦供應來源無虞。

印度快報（Indian Express）今天報導，為強化與中國經濟脫勾，印度已成立一家國營企業與世界鋰礦儲量排名第三的阿根廷一家企業簽署合約，從去年年中起在阿根廷探勘鋰礦。

鋰礦已成為現代手機、筆記型電腦等電子產品和電動車中必要組成零件鋰電池的重要原料，被許多國家視為重要戰略資源。

印度這間與阿根廷企業簽署合約共同探勘鋰礦的國有企業是印度卡尼吉畢戴許公司（Khanij Bidesh India Ltd），由印度國家鋁業有限公司（National Aluminium Company Limited）、印度斯坦銅礦開採有限公司（Hindustan Copper and Mineral Exploration Ltd）等3家印度國營企業於2019年8月成立，任務是在國外採購鋰、鈷等戰略性礦產。

除阿根廷外，這間印度國有企業也正在鋰礦儲量世界第一、第二的玻利維亞和智利探索獲得鋰礦的方案。

印度目前仰賴鋰電池從中國進口，尤其是印度正專注發展製造業，積極鼓勵智慧型手機在印度生產，鋰電池需求量更大，因而正透過加重關稅逼迫鋰電池等手機零組件到印度生產，把印度納入全球供應鏈中。

此外，電動汽車正被各界期待成為另一新興顛覆型產業，印度總理莫迪已提出印度在2023年三輪車全面電動化、2025年兩輪車全面電動化，到2030年全面禁止燃油車的計畫，因而驅動電動汽車的鋰電池，更成為印度重視的戰略資源。

在印度與中國部隊去年5月初起於拉達克東部對峙迄今僵局無解下，印度正積極採取多項政策與中國在經濟上脫鉤，現在也希望能從鋰等戰略資源上著手，擺脫對中國的進口依賴。

(中央社)