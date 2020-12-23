根據日本政府今天公開的外交文件，中國1989年發生天安門事件後，日本政府當天就決定對中國採取和睦的應對方針，反對與西方各國共同制裁中國。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府外務省今天公開1987年到1990年的26冊外交文件，總頁數約1萬600頁。

這次公開的外交文件中，包括與天安門事件相關的紀錄，也明載日本政府在事發當天就決定對中國採取和睦的應對方針。

文件指出，日本與西方國家共享自由與民主的普遍價值，中國政府用武力鎮壓學生與市民，造成多人死傷，日本政府從人道觀點無法容許。

不過，日本政府也認為，這次的事態基本上來說，是跟日本在政治社會體制與價值觀迥異的中國國內問題，「對中國的譴責也該有個限度」。

日本政府認為，如果給予跟西方國家共同譴責中國這樣的印象，將迫使中國走向孤立，「從長期整體局勢的角度來看，並非上策」，明確記載日本反對與西方各國共同制裁中國。

再者，從西方國家也希望中國維持改革開放政策觀點來看，有必要推動讓中國表明要成為讓國際認可的國家，慢慢地修復關係。

專精中國現代政治的東京大學公共政策大學院教授高原明生說，協助中國繼續改革開放、讓中國整體維持穩定，對日本、亞太地區及全球都是有利的基本認識，可能讓日本政府做出就算發生天安門事件，也不能改變這種基本認識的判斷。

天安門事件後的同年6月15日，美國政府高層官員對日本給予中國經濟協助表達憂慮，日本政府外務省官員反駁說，對天安門發生開槍事件，「我們也感到遺憾，但對價值觀與體制都與西方國家不同的中國來說，要適用相同的標準有困難，並非不能給予非民主國家經濟協助」。

不僅如此，天安門事件後主要先進國家首領舉行的峰會上，面對各國有意通過嚴厲譴責中國的政治宣言，日本政府為了避免中國被國際孤立，推動各國在宣言中採取更溫和的表現。

另外，日本外交文件也顯示，在天安門事件後，時任英國首相的柴契爾夫人（Margaret Thatcher），對將要歸還中國的香港未來感到不安。

1989年9月，柴契爾夫人在跟日本駐英大使千葉一夫晚餐會時說，過去跟當時中國領導人鄧小平協商時，鄧小平完全無法理解英國政府也必須服從法律，還主張「只要國家想要，把法律變成那樣就好」。

柴契爾夫人說，最近中國的問題，「我想根源就來自這種想法」。

(中央社)