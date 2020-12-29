新北市交通大隊今（29日）表示，新北市區間平均速率執法設備率先通過國家檢測，為維護市民交通安全將持續執法、擴大辦理。（新北市交大提供）

經濟部標準檢驗局續於今年10月訂頒「區間平均速率裝置檢定檢查技術規範」，規範自明年1月1日起區間設備均應經過檢定合格方能執法。新北市交通大隊今（29日）表示，新北市區間平均速率執法設備率先通過國家檢測，為維護市民交通安全將持續執法、擴大辦理。

今年4月某中部縣市區間設備系統異常導致撤銷多張舉發單後，各縣市設備陸續停用，新北市為維護用路人行車安全，持續執行區間平均速率執法，為全國唯一。

新北市警察局於12月份協助經濟部標準檢驗局及其委託檢驗機構辦理多次會議及現地會勘，建立區間設備檢測文件審查及實地測試的一致性標準，新北市轄內新店區環河路並首先取得合格證書，新北轄內其他路段後續將整理相關文件提出申請，並於檢測合格後開始執法。

交通大隊副大隊長李仁寧表示，北宜公路區間偵測路段（19至23.1公里）事故與違規顯著下降，且實施迄今未發生死亡事故，有效降低事故傷亡，但是在這些未列入偵測範圍的路段持續發生重大交通事故，光是今年就發生3起死亡事故。

因此決定將原先偵測路段延伸至新北宜蘭交界（56公里），並且採多點分段偵測，期望有效遏止嚴重超速行為。今年新建置區間執法路段（北宜公路延伸、汐止區汐萬路），將於明年檢定合格後開始執法。另宜蘭縣警察局亦於宜蘭端建置區間設備，新北宜蘭共同攜手合作，一起給用路人更安全道路環境。

李仁寧說，新北警強調設置科技執法設備並不是以告發為宗旨，因此在這些執法路段沿線均提前設置許多警示標誌提醒用路人遵守速限行駛，希望透過執法手段，遏止惡行違規，減少交通事故，避免遺憾發生。

新北市交通大隊今（29日）表示，新北市區間平均速率執法設備率先通過國家檢測，為維護市民交通安全將持續執法、擴大辦理。（新北市交大提供）

新北市交通大隊今（29日）表示，新北市區間平均速率執法設備率先通過國家檢測，為維護市民交通安全將持續執法、擴大辦理。（新北市交大提供）

新北市交通大隊今（29日）表示，新北市區間平均速率執法設備率先通過國家檢測，為維護市民交通安全將持續執法、擴大辦理。（新北市交大提供）

(中時 )