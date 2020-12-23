潤泰新（9945）23日公告，簽下位於台北市北投區新洲美段的合建案，佔地面積約717.63坪，計畫推案銷售。

潤泰新今天公告簽進一筆新的合建案土地，地點位於台北市北投區，為新洲美段104及109地號等2筆土地，基地面積約717.63坪。預計地主分配比例約53.4％，建方潤泰新的分配比例約46.6％。

(工商 )