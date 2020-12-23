潤泰新簽下 台北市北投新洲美段717坪合建案 17:312020/12/23 工商 蔡惠芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 潤泰新（9945）23日公告，簽下位於台北市北投區新洲美段的合建案，佔地面積約717.63坪，計畫推案銷售。 潤泰新今天公告簽進一筆新的合建案土地，地點位於台北市北投區，為新洲美段104及109地號等2筆土地，基地面積約717.63坪。預計地主分配比例約53.4％，建方潤泰新的分配比例約46.6％。 《國際金融》川普不滿新紓困案 美股期貨走跌 掌握支持台商新機遇 (工商 ) #新洲 #潤泰新 #美段 #合建案 #台北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新創品牌OASIS 成奧迪充電夥伴 04:102020/12/23 產業特刊 塭仔圳7000間廠房找新家 五股工業地價、租金翻一倍 11:102020/12/23 房市新訊 順天建設 明年台中推案破百億 04:102020/12/23 產業．科技 最美哨所華麗變身中 北門井仔腳鹽田明年添新景點 16:112020/12/23 寶島 《生醫股》逸達新冠新藥 向美提二／三期臨床試驗申請 15:572020/12/23 財經 新店合環LANDMARK 開案即熱銷 04:102020/12/23 產業特刊 5G新機報到 小米10T與小米10T Pro壓軸亮相 14:592020/12/23 科技 紐籍確診機師再爆新足跡 去日本交流協會、爬象山 11:532020/12/23 生活 台塑新戰場4／研發太陽能新品 隨身空氣除菌機搭高鐵也能用 08:302020/12/23 財經 慘！新壽再被罰720萬 04:102020/12/23 財經要聞 真的「泰」狂！泰勒絲新輯再刷告示牌紀錄 02:592020/12/23 娛樂 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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