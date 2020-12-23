教育部體育署109年度「體育逆光飛翔天使計畫」的5位主角，各有人生辛苦的故事，不過他們都把這些困難化為人生成長的養分，來自新住民家庭、家中經濟狀況不佳的角力女將張禹萱，就是這些正能量故事的典範之一，熱愛角力運動的她，還曾不顧一切地前往日本訓練。

從國三開始，張禹萱連續4屆全中運摘金，高中三年也在總統盃角力錦標賽完成3連霸，是繼「角力甜心」陳玟陵之後，國內另一位備受矚目的角力好手。

張禹萱的父親在她小學四年級中風，為了減輕家中經濟負擔，從國小一年級就開始練角力的她，一次次奮力奪得榮耀、爭取獎金幫忙家人，最大的目標是希望有朝一日可以「摔進奧運」。

張禹萱笑說，當初就讀石牌國小時，因為角力是不用花錢的運動，所以才練角力，高中畢業後她非常嚮往日本角力，因此利用國內比賽連霸的獎金赴日訓練一年，「當時我真的日文只會50音，儘管語言不通、文化不同，在啟蒙教練的引薦下，我還是一股腦地去挑戰，因為真的對角力很著迷，很希望提升實力，讓我有機會前進奧運。」

這一趟日本行，張禹萱除了技術，心靈的成長更大，「我真的不後悔去這一趟，因為我嘗試過了！」回台後，張禹萱考量離家近一點可以照顧家人，因此選擇台北市立大學就讀，在天母校區唸書、訓練。

「不要看角力很耗費體力，這也是一項靠頭腦的運動。」張禹萱說道，「我身材並不高大，跑步等其他運動很難獲勝，但角力可以智取對手，是很有趣的運動，雖然升上大學後挑戰更高，不像高中時獲獎連連，但我會繼續努力，持續朝我的目標前進。」

(中時 )