109學年HBL高中籃球甲級聯賽女子組12強預賽明天起在高雄巨蛋、高雄中學體育館兩地進行7天激戰，預賽分兩階段，第一階段為分組單循環賽，兩組前三名直接晉級八強，第二階段為外卡賽，本季高中體總調整外卡賽賽制，爭奪最後兩張八強門票的6支隊伍不用再面臨一日兩戰考驗，而是進行為期兩天的外卡賽。

至於女子組預賽，A組有上季亞軍北一女中、季軍永仁高中，加上八強常客陽明高中、滬江高中，以及從資格賽拚進來的金甌女中、南湖高中，北一女、陽明新學年戰力進補，預賽新舊磨合初步驗收，金甌女中「三塔」游沁樺、張婕柔與陳芊諭效如何，亦待預賽見真章。

女子軍同樣擁有「三塔」加持的還有分在B組的衛冕軍淡水商工，陣中「新三塔」以郭虹廷為首，搭配高二趙云楓、高一蕭豫玟,向隊史第 11 冠挑戰，同組勁旅還有上季八強南山高中、普門高中、永平高中，以及苗栗高商、隊史首闖預賽的輔仁中學，預料激戰難免。

港都掀起籃球瘋，明天中午12點高雄巨蛋賽場苗栗高商對普門高中賽前，HBL特別邀請109學年賽事年度代言人、歌手陳勢安與奧運拳擊女將林郁婷一同開球，林郁婷已經在今年3月取得2020東京奧運參賽資格，目前持續備戰中，國中時身高就有171公分身高的林郁婷，進拳擊隊前也很愛打三對三鬥牛，大學出國當交換生還曾於國外出賽並拿下名次，是不折不扣的「籃球咖」，能夠擔任開球嘉賓她直呼很興奮。

新冠肺炎疫情目前仍無法鬆懈，大會雖然開放球迷進場，但請球迷務必遵守防疫規定，場內全程戴口罩且不得飲食，進場前入口處也會量體溫、填寫實名制表格並消毒手部，出現相關症狀及居家檢疫、自主健康管理者建議透過轉播支持高中籃球，暫時不要到現場觀賽。

(中時 )