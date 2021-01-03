109學年HBL高中籃球聯賽男子組複賽今天最後一天分組單循環賽，力求分組前三直接晉級的「綠色神盾」松山高中，先以91比49大勝萬能工商，不過還要看等等光復高中對高苑工商、南山高中兑能仁家商，才能決定是松山還是南山可以分組前三直接拿到八強門票。

複賽階段與賽12隊分成兩組進行單循環賽，分組戰績前三名可直接獲得八強席次，分組四到六名要透過外卡角逐最後兩張八強門票，男子組A組能仁家商、光復高中已經確定出線，B組則是泰山高中、東泰高中及東山高中，因此今天賽前2勝2敗的松山高中和3勝1敗的南山高中要爭奪最後一張直接晉級的門票。

而松山今天先自立自強痛宰萬能，戰績來到3勝2敗，傍晚光復、高苑之戰就很關鍵，光復假如勝高苑、光復4勝1敗作收，那晚間南山就非贏能仁不可，因爲南山獲勝同樣可以4勝1敗晉級，能仁3勝2敗與松山一樣，因能仁擊敗過松山，能仁一樣晉級、松山掉第四打外卡賽。

假如晚間南山輸能仁，已經篤定晉級的能仁4勝1敗，南山變3勝2敗，與松山相同，因松山贏過南山，松山躍居第三晉級，南山掉第四，打外卡賽。

(中時 )