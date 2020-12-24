民進黨政府堅持開放萊豬進口，相關行政命令將於今日表決，為了讓大家記住這個日子，新黨於今早在立法院場外發放最後沒有含萊克多巴胺的豬肝湯，與民眾一起表達對於政府開放萊豬政策的不滿與憤怒。

身著耶誕老人裝的新黨主席吳成典表示，今天是平安夜，立法院將表決萊豬開放，新黨強烈反對開放，並在現場準備了最後的沒有萊劑的豬肝湯給民眾，也希望立委投票時回心轉意，不要讓台灣人吃到萊豬。

穿著聖誕老公公衣帽的新黨主席吳成典（中）24日帶領新黨議員潘懷宗等人在立法院大門口，告訴民眾，最後一碗豬肝湯的意義。吳成典舀起最後一碗沒有萊劑的豬肝湯，分送給在現場反萊豬進口的聲援民眾。（劉宗龍攝）

眾人手捧豬肝湯畫面（記者季節攝）

吳成典還建議，即使進口了萊豬，也應該把最毒的萊豬豬內臟銷毀，不要讓國人吃到。

藥學博士、新黨秘書長、台北市議員潘懷宗質疑，中華民國是民主國家，政策應經全民同意，蔡政府卻先答應美國人要進口萊豬，之後才補行應有的國內程序。

潘懷宗坦言，雖然六成以上民意反萊豬，但立法院內多數立委恐仍將照黨意通過開放萊豬，民眾下次投票記得不要投給這些違反多數民意的人。

潘懷宗也說，政府要開放萊豬，應提出足夠的安全證據，而非反過來要反對者提出萊豬不安全的證據。

新黨發言人陳麗玲質疑，如果萊豬沒有毒，為什麼教育部、國防部不讓學生、軍人吃？如果最終通過開放萊豬了，蔡英文就該下台！

同一時間公民監督平台也號召群眾聚集在立法院場外，前新聞局長鍾琴表示，民進黨高官們過去曾說，含萊肉品進口，總統就應下台，如今是蔡英文實踐承諾的時刻了。

鍾琴還痛批，民進黨政府根本是渣政府，而美國衛生部長阿札爾過去是生產萊克多巴胺的禮來公司的經營高層，開放萊豬根本只是圖利這些公司。

發起向日葵運動的民主監督聯盟總召集人黃正忠表示，他已申請從十二月中旬到一月初的路權，歡迎所有認同反萊豬的民眾前來街講。

藍天行動聯盟主席武之璋指出，陳抗要讓政府害怕，力度需要夠，呼籲未來的抗爭不達目標，絕不停止。

前立委錢達更痛批，如今的美國輸出萊豬坑害台灣，算什麼盟友？

最後眾人齊聚合影，拿著豬肝湯，夾起裡面的豬肝，把握最後可以安心吃不含萊劑豬肝湯的機會，並敲著鑼，象徵替萊豬立委們敲喪鐘。

(中時 )