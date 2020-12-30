◎英國變種病毒入侵 陳時中宣布：元旦起鎖國一個月

指揮中心今天宣布台灣出現首例英國變種病毒個案，為日前一名英國返台的發燒少年，經過基因比對，證實就是感染英國的變種病毒。考量疫情嚴峻，指揮官陳時中宣布，元旦起非本國籍民眾禁止入境，本國籍民眾居家檢疫一戶僅限一人，屋裡不能有任何非居檢的人。

◎寒流開始發威太平山隨時會飄雪 管制遊客上山

霸王級寒流讓氣溫有如溜滑梯般快速下降，宜蘭縣太平山今（30）中午1點半時的溫度只有一度，山上有濃霧且風大，只要溫度繼續下滑且水氣充足，隨時都可能會飄雪，羅東林管處表示，下午兩點之後進入園區從事「一日遊」的遊客，將只開放到鳩之澤溫泉，不能進一步上山。

◎萊豬元旦起輸台 陳時中：有信心把查驗做好

含萊克多巴胺美豬將在明年元旦起開放進口，衛福部長陳時中表示，萊豬的管理是採源頭追流向、後市場確認標示是否正確，這樣做是為了給業者、攤商方便，避免擾民。目前衛福部已經增加查驗人力21人，大約是4分之1，有信心把查驗做得很正確。

◎總統府元旦升旗 取消民眾觀禮

因應中央流行疫情指揮中心今（30）日下午宣布首例英國變種病毒株之境外移入確診案例，總統府今天宣布「110年元旦升旗典禮」，「取消民眾觀禮」，僅有政府官員暨受邀賓客現場觀禮。此外，原訂元旦當天上午9時至下午4時的總統府開放參觀活動，也因應防疫考量而取消。

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(中時新聞網)