帶有萊克多巴胺的美國豬肉即將在明年元旦正式開放進口台灣，蔡政府對於相關配套卻仍不清不楚，引發民眾恐慌；「萊豬標章」與「萊豬貼紙」的公信力也讓人懷疑，網紅歷史哥就在臉書上質疑，表示農委會主委陳吉仲竟稱「不會特別調查相關店家」，那這些店家要如何使人相信？

歷史哥今(30)日在臉書中指出，再兩天萊豬就要來了，衛福部開放貼紙自製，是否真是台灣豬難以分辨，有業者在網路上販售，已熱銷3770張，真實度備受質疑；農委會主委陳吉仲竟稱「不會特別調查相關店家」，這讓歷史哥更加傻眼，表示那這樣要怎麼樣才能夠確保貼紙的公信力？難道民眾的健康就緊緊靠著一張貼紙來做遮羞布嗎？

歷史哥指出，當初在吵「護照改名」時，獨派民眾就製作了「台灣國貼紙」，讓人貼在護照上自我安慰，後來更引起爭議；如今民進黨政府開放萊豬進口，卻缺乏配套，僅靠一張貼紙就想貼住民眾的嘴，這樣子合理嗎？

歷史哥的貼文引發網友討論，表示「什麼標章都不管用，吃素吧」、「有紙萬事足」、「有貼紙，都沒事」、「怎麼沒有本店全力支持政府使用萊豬的標章？貼這種我還覺得比較安心」、「人民應該不至於愚蠢到看到貼紙就相信了吧」、「有政府好安心」。

(中時新聞網)