RUSS STEPBACK GOT 'EM. pic.twitter.com/XjmvbpOoW2 — Washington Wizards (@WashWizards) December 24, 2020

儘管「忍者龜」韋斯布魯克穿上巫師球衣首戰，就拿21分、15助攻與11籃板的生涯第147次大三元，成為NBA過去25季以來，首位能在開幕戰前3節就摘大三元的球員，可惜巫師仍遭七六人上演逆轉秀，最後以107比113敗下陣來。

儘管靠著韋斯布魯克第3節就摘大三元的壯舉，巫師打完前3節，取得83比73領先，七六人卻靠恩比德、米爾頓等人末節爆發，不僅追上，更在讀秒階段取得107比103超前，幸好畢爾最後34秒投進中距離，巫師追到只差兩分的差距。

暫停過後，班西蒙斯隨即上演切入灌籃，重新擴大領先到4分，接下來巫師搶投三分沒進，讓托必亞斯哈里斯站上罰球線兩罰俱中，儘管接著畢爾也是兩罰俱中，整個場上局勢早已底定，巫師也不再故意犯規，只能呆看比賽時間走完。

七六人以明星中鋒恩比德29分、14籃板表現最佳，米爾頓也替補拿下19分，班西蒙斯16分、9籃板及7助攻，這也是瑞弗斯執掌七六人兵符的首勝；巫師除了韋斯布魯克摘大三元，畢爾也拿31分，貝坦斯14分，湯瑪斯布萊恩10分。

至於今年選秀探花「球弟」拉梅洛鮑爾的處女秀，結果只有一個慘字形容，因為他全場投5中0，得分掛蛋，只拿3助攻、1籃板，黃蜂也以114比121不敵騎士，更糟糕的是，黃蜂先發中鋒席勒左手確定骨折，看來需要休息很長一段時間。

(中時 )