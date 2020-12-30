「字母哥」阿提托康波今天雖然只得到9分，但公鹿全隊飆進29顆三分球，改寫火箭保持的NBA紀錄，最終以144比97大贏熱火47分，報了上季季後賽遭到淘汰的一口悶氣。

公鹿此役除了刷新火箭於2019年4月8日與太陽一戰投進27顆三分球紀錄外，整場比賽上場13位球員只有字母哥沒有投進三分球，全隊共有12人留下投進三分球的紀錄，每個人都有投射三分球的能力，實在太恐怖了。

公鹿首節打出46比26攻勢，20分領先優勢奠定勝利基礎，半場打完領先32分，第三節持續擴大領先優勢來到40分，第四節板凳席全員出動，火力稍減，但最終仍以47分之差揚長而去。

米德頓25分、5助攻、5個三分球，哈勒戴24分、7助攻、6顆三分球，迪文森佐17分、5個三分球，布魯克羅培茲14分、3顆三分球，三分球51投29中，投籃命中率高達56.9%，比二分球投籃命中率55.4%還要高。

(中時 )