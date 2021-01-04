WTF happened on that possession 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/Zi2x4iYGwA — shannon sharpe (@ShannonSharpe) January 4, 2021

籃網4日敗給巫師，當家球星厄文(Kyrie Irving)、杜蘭特(Kevin Durant)相繼絕殺失敗，對照厄文開季前的大放厥詞，立即引來名人堂球星沙普(Shannon Sharpe)的嘲笑。你們不是說很會投最後一擊嗎？「天殺的最後一球到底發生了什麼事。」

終場10秒前，籃網落後1分，厄文帶球到三分線外出手，球沒進但是籃網球員撥出去讓杜蘭特撿到球，中距離補了一擊又沒進，比賽結束！

沙普把厄文的原話貼在推特上，還改圖把自己的臉放到厄文旁邊。厄文去年10月在杜蘭特的播客上說：「這是我生平第一次覺得有個傢伙可能比我更適合最後一擊，甚至他(杜蘭特)做起來應該比我更不費力。換成是以往的情況，如果我不親自出手絕殺，我會內疚的。」

這場比賽厄文和杜蘭特，一人一次絕殺機會都沒投進。杜蘭特那一擊有些匆忙，其實厄文出手的時候杜蘭特就站在他旁邊的三分線外，厄文是可以傳給他的，但就如他所說：「不親自出手會內疚的。」

前輩艾塞亞湯瑪斯(Isiah Thomas)指出籃網的問題在防守，「這支球隊如果要晉身頂級球隊，他們必須守得更好。」123比122的比數代表防守太差了，目前來說杜蘭特是陣中防守最好的球員，但其他球員都要設法跟上才行。

(中時新聞網)