共享機車 WeMo Scooter 今（24）日宣布擴大交通轉乘計畫，除持續推廣捷運悠遊卡轉乘族銜接共享機車，即日起攜手策略合作夥伴「格上租車」與「統聯客運」， 啟動第二階段跨運具合作，WeMo Scooter 結合格上 Go Smart APP，四輪租車族可一鍵開啟 WeMo Scooter APP，二輪串連四輪深入大街小巷；統聯客運消費者可享獨家共享機車小時租95折優惠。期待能建立共享轉乘交通圈，加大消費者交通移動力。

WeMo Scooter 已融入雙北與高雄市民交通選擇，成為銜接大眾運輸第一與最後一哩路的選擇之一。因應多元交通特性，除了悠遊卡族可享免費轉乘優惠外，今日宣布聯合「格上租車」，預計將有數十萬名用戶受惠，進一步實現智慧城市生活面貌。

此外，WeMo Scooter 宣布與「統聯客運」聯手，24小時全天候可隨時往返重要客運轉運站，在台北車站等 WeMo Scooter 特約合作停車場域租還車，直接轉乘統聯客運，打造無縫接軌交通行為。盼望加深大台北地區與高雄地區城市移動力，形成一日交通生活圈。2021年1月1日至2021年2月28日，統聯消費者可享 WeMo Scooter 小時租95折折扣。消費者出示 WeMo 獎勵APP頁面，購買統聯全線車票即享車票20元折扣。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「 WeMo Scooter 持續強化公共運輸轉乘服務，更跨運具合作，落實轉乘服務目標，此次跨運具策略合作，南北串連各種運具走透透， 一起開創串連城市交通生活圈。」

看準跨年交通需求，WeMo Scooter 跨年當日限定推出跨年狂歡 24 小時只要 99 元快閃優惠，不限趟數、不限距離。方案只限12月31日當天中午12點至下午6點，六小時快閃搶購，滿足跨年夜多點移動需求，限量 500 組，狂歡跨年迎向新年2021年。

(科技)