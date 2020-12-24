謝宜蓉同學以法國名點馬卡龍，詮釋中式象棋，將中華文化嶄露無遺。(明道大學提供／吳建輝彰化傳真)

曾經拿下2018韓國KICC國際美食大賽個人烹調金牌的馬龍熏同學，轉戰蔬食主菜展示組再摘一金。(明道大學提供／吳建輝彰化傳真)

2020NICC荷蘭國際廚藝挑戰賽，今年因疫情改成線上競賽，選手們面對亞洲、澳洲等10餘國近千名好手，明道大學餐旅系5名師生，奪下4金 1銅的好成績，不管是主菜、蔬食、藥膳月子餐、造型馬卡龍等，都吸引評審目光，明道餐旅系系主任石東立說，線上比賽必須拍攝影片，以英文書寫，並送交各國評審，因此能夠獲獎相當不易。

荷蘭美食協會每年舉辨國際廚藝挑戰賽，已經有10年歷史，每年吸引荷蘭、澳洲、阿拉伯、韓國、台灣等等10餘國廚師，以及大專餐飲系學生參賽，今年因為疫情改採線上辦理，選手將所有製作配方、作法、創作理念，且必須英文書寫，送交各國評委評分，在公告競賽名次。

大四的謝宜蓉說，高中起參加國內許多廚藝比賽，多半是以中餐或客家料理，這次特別參加烘焙組，用馬卡龍來呈現中華文化，14天製作上千馬卡龍；大一劉柏賢也說，從報名道繳交作品只有2個禮拜，幾乎每天都待在廚房試菜，還有拍影片，寫英文介紹，相當有挑戰性。

明道餐旅系系主任石東立說，參賽選手作品都是1人份，評分標準以製作難易度，實用性，主副食占比分量呈現，在有限的時間內，用影片方式呈現烹飪技巧及美感，對於所有餐旅系的學生來講，都是全新的體驗，很開心參賽的學生都能獲獎。

(中時 )