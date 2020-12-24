37歲凌姓男子，24日凌晨3時許，駕駛休旅車行經建國高架南往北方向時，不慎自撞民權匝道口的分隔島，凌男當場受困車內意識不清，經送醫搶救後仍宣告不治。警方調查後已排除有追車或逼車等情形。
警方調查，凌男駕車突然自撞分隔島，造成車頭全毀，凌男受困於車內，頭部有嚴重撕裂傷，經送往馬階醫院急救，仍在5時許宣告不治。
因凌男車子的後擋風玻璃有3處可疑的破裂痕跡，警方採證後認為未貫穿玻璃，應是車禍發生時其他碎片、碎石造成，澄清並非遭到槍擊。
(中時 )
37歲凌姓男子，24日凌晨3時許，駕駛休旅車行經建國高架南往北方向時，不慎自撞民權匝道口的分隔島，凌男當場受困車內意識不清，經送醫搶救後仍宣告不治。警方調查後已排除有追車或逼車等情形。
警方調查，凌男駕車突然自撞分隔島，造成車頭全毀，凌男受困於車內，頭部有嚴重撕裂傷，經送往馬階醫院急救，仍在5時許宣告不治。
因凌男車子的後擋風玻璃有3處可疑的破裂痕跡，警方採證後認為未貫穿玻璃，應是車禍發生時其他碎片、碎石造成，澄清並非遭到槍擊。
(中時 )
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