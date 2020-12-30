LINE TV原創BL浪漫喜劇《HIStory4近距離愛上你》30日舉辦媒體探班，主演涂善存、安俊朋、陳立安、林嘉威在場分享拍戲花絮。「小金城武」涂善存劇中與陳立安大談辦公室戀情，兩人吻戲不少，有時感覺對了還會「即興吻」。陳立安透露，有一場在辦公室的吻戲，他將涂善存往回拉，不小心用力過度，兩人鼻子直接對撞，涂善存忍痛拍完，反倒陳立安沒什麼痛覺，涂善存苦笑：「還好證明鼻子是真的」。

安俊朋、林嘉威飾演無血緣的繼兄弟，共譜「禁斷之戀」，林嘉威還獻出螢幕初吻，「有一場在山上的吻戲，親下去莫名開始落淚，那一場沒有要哭的，不自覺掉眼淚」，安俊朋則自爆親完當下「流鼻血」，把劇組嚇一大跳，他解釋：「天氣冷，比較容易流鼻血」。

涂善存、安俊朋、陳立安劇中同住屋簷下，戲外3人也展開「同居生活」，目前相處一週，涂善存讚安俊朋廚藝好，會煮飯給大家吃，「他有次煮烘蛋，我從沒吃過這麼好吃的烘蛋！」陳立安則會半夜在客廳走位，有次差點嚇到安俊朋，「他深夜拿著劇本，好像很苦惱，就陪他一起對戲」。

陳立安與涂善存是舊識，但拍戲才正式熟悉起來，兩人開拍前，習慣彼此擁抱、牽手培養情緒，晚上也會通電話對戲，陳立安說：「還好是跟善存對戲，他對我滿照顧，私底下教我很多事」，隨後羞吐一句「又帥帥的」，開玩笑說自己是「顏控」，曝涂善存私下窩心舉動，包括下雨時借傘、天冷借外套等，感受到他的貼心照顧「有被撩到」。

《HIStory》BL劇系列邁入第4季，涂善存透露，拍攝前有觀摩「前輩」尺度，自己對導演、劇本很信任，「排戲時都會討論過，可以接受所有的事，相信在拍攝時，彼此都可以回應」。上一季主演宋偉恩也與他分享拍攝心得，他逗趣虧宋偉恩：「他說要探班，但還沒來喔。」

涂善存（右）劇中與陳立安大談辦公室戀情。（LINE TV提供）

安俊朋（右）、林嘉威飾演無血緣的繼兄弟，共譜「禁斷之戀」。（LINE TV提供）

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