109學年UBA大專籃球聯賽第三階段預賽，從高雄北上參賽的義守大學，首戰面對台北市立大學，全隊三分球48投23中，命中率達47.9％，終場132比69輕鬆獲勝，單場三分球及得分都是本季聯賽新高，球隊希望朝4連勝、至少先搶下八強努力。

義守大學今天登錄的12名球員全員都得分，其中11人投進三分球，賽後教練謝玉娟認為，可能是這一趟上來台北氣溫沒預期中冷，球員沒有什麼不舒服的感覺，才能這階段第一場比賽就狂下三分雨；隊上少數的台北人陳品銓此役投進5記三分球、攻下20分，表示這陣子高雄也冷，加上自己也習慣台北天氣，所以手感不受影響。

單場23記三分球、命中率又高，連義守大學碩一的蘇文儒都驚呼：「真的沒想到，超扯。我們是支外線球隊，但我也沒印象全隊投進過這麼多三分球。」義大中鋒呂威霆也飆進2記三分球、全場搶下22分、14籃板，繼續打出謝玉娟想要看到的侵略性。

在今天之前，北市大也是本季聯賽三分砲火猛烈的隊伍之一，球隊有過4場比賽單場10記以上三分球，但今天被義大比下，全隊外線32投僅8中，從第1節就大幅落後，全隊本戰以陳鈺安、林俊恩各14分最高。

義守大學呂威霆今天對北市大學攻下22分、14籃板。（大專體總提供）

(中時 )