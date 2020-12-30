109學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組複賽，今天光復高中在陳將双、莊朝勝合力攻下59分帶領下，84比62力克本季尋求3連霸的能仁家商，賽後教練陳定杰表示，這是光復男籃隊史首度擊敗能仁。

陳定杰一直鼓勵球員享受舞台，好好在HBL展現苦練多時的成果，但也給球員目標突破，「就一直慢慢解鎖，例如之前在松山挑戰3連霸那個賽季，我們隊史首度擊敗松山，現在是挑戰3連霸的能仁，我們也攻克了，還有連三季晉級12強之後，要放眼連三季晉級八強。」

陳定杰認為，複賽第一場就對到能仁也是幸運，賽前他也告訴球員還沒贏過能仁，大家一同來寫下解鎖的紀錄，也可以幫助球員增加未來比賽的信心，他並說：「國外新冠肺炎疫情很嚴重，我都告訴球員台灣還能比賽很幸福，我們要更珍惜這些寶貴的機會。」

陳將双此役27分、8籃板、7助攻、5抄截，莊朝勝飆進6記三分球搶下32分、5籃板、4抄截，得分創個人HBL生涯新高；能仁家商以王鈞聖20分最高，上階段預賽因為受傷掛免戰牌的史魯齊此役歸隊，不過狀態還帶調整，獲得6分、9籃。

能仁教練李正豪透露，還要調整史魯齊的體能，今天看起來他在禁區的作用沒那麼大，球送不太到他手上，他退防速度也較慢一點，接下來可能會比較保留地使用他，看他狀況決定每場比賽出賽時間。

(中時 )