統一獅今天公布2021年教練團異動公告，完成投手教練納瓦洛續約，新聘任打擊教練卡麥隆（Carmelo Martinez Salgado），主要是協助一軍、二軍打擊整合指導訓練規劃。

為了迎接全新球季，統一獅教練團進行微幅調整，去年來台加入獅隊擔任投手教練納瓦洛，帶領投手群有顯著成長並在調度上獲得肯定，球隊予以肯定已經完成續約，2021年持續為獅隊效力。

而為了強化獅隊打擊穩定性及成長，今年球隊聘任外籍打擊教練卡麥隆，其執教經歷十分豐富，本季加盟獅隊主要協助一軍、二軍打擊整合指導訓練規劃。

此外，球隊也與陳連宏續約，擔任二軍綜合教練兼任打擊教練，而林偉將轉任二軍捕手教練，高政華擔任二軍體能教練，退下選手身分的莊駿凱將轉任球隊助理教練，協助教練團各項任務執行與指導。

2021年球季例行賽預計3月13日正式開打，獅隊昨日起投手首先報到進行春訓訓練，而1月10日全隊將於台南棒球場正式報到，1月11日起，全隊將移師到高雄國慶青埔棒球場進行訓練，訓練期間考量近日國家政策仍屬防疫階段，減少群聚將不開放球迷自由進場觀看訓練。

2021年統一獅教練團人員

一軍總教練：林岳平

一軍首席教練：高志綱

一軍投手教練：納瓦洛（Jamie Navarro）

一軍打擊教練：劉育辰

一軍牛棚教練：羅錦龍

一軍內野守備教練：周廣勝

一軍外野暨跑壘教練：郭俊佑

一軍捕手教練：陳俊輝

一軍體能教練：凃壯勳

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二軍總教練：高建三

二軍綜合教練兼打擊教練：陳連宏

二軍投手教練：鄭博壬

二軍捕手教練：林偉

二軍內野守備教練：莊景賀

二軍外野守備教練：朱元勤

二軍體能教練：高政華

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打擊教練：卡麥隆

助理教練：莊駿凱

(中時 )