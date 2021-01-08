中信兄弟周思齊打出生涯新高22轟，去年還成為MVP候選人之一，因為超強成績還被球迷戲稱是「老鬼」，新球季周思齊除了目標維持成績以外，還多了「助理教練」任務，他透露過去雖然沒掛名，但其實都有做類似的事，接下來要挖掘更多有領袖氣質的選手。

周思齊去年回春的表現，讓他在季後申請自由球員後，與球隊簽下3年、月薪65萬，附帶兼任助理教練的合約，周思齊笑說，「去年夢幻般的表現，希望不要變泡沫，一直維持下去，也凸顯出只要有努力，任何事都可能在球場上發生。」

其實過去幾年雖然沒有掛名助理教練，不過身為球隊資深球員，周思齊一直有在指導年輕選手，「現在多一個工作，要挖掘更多領袖氣息的選手，成為球隊的領導者，希望複製好的經驗傳承下去，中生代球員有斷層，希望把我的經驗教育下去，要培育領導潛力股。」

而總教練林威助也說，希望透過周思齊幫忙緊盯球員，「年輕選手上一軍後可能會有鬆懈的情況，周思齊可以當我盯他們，讓他們來到一軍有態度，練習狀況都要維持在有拚勁、抱持危機感。」

周思齊多年來保持規律作息，也透過運動科學更了解自己，「運動科學是很好的工具，成為進步的幫助，一直都有善用運動科學，得到好結果才能成為一種論述，希望大家能多利用。」

(中時 )